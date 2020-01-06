Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:14 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:18 TSİ

İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 349 gram esrar, 162 gram skunk, 422 adet uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bugün 13:14 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koçaslan cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi mask
Koçaslan cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Boşandığı eşinin sevgilisini öldürdü! mask
Boşandığı eşinin sevgilisini öldürdü!
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı Konya'ya getirildi mask
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı Konya'ya getirildi
Polis o sesleri duyunca alarma geçti! mask
Polis o sesleri duyunca alarma geçti!
Kocaeli’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu mask
Kocaeli’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu
D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti mask
D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı mask
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor mask
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor

GALERİ

Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL