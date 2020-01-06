İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 349 gram esrar, 162 gram skunk, 422 adet uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 220 gram metamfetamin ele geçirildi.