Trafo yangını mahalleyi elektriksiz bıraktı

Alınan bilgiye göre Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi dört yol mevkiinde bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Trafodan çıkan alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bölgede yaklaşık 1 saat boyunca yaşanan elektrik kesintisi, SEDAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları sonrası giderildi.