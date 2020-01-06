Alınan bilgiye göre Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi dört yol mevkiinde bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Trafodan çıkan alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bölgede yaklaşık 1 saat boyunca yaşanan elektrik kesintisi, SEDAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları sonrası giderildi.
Bugün 13:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:51 TSİ
Trafo yangını mahalleyi elektriksiz bıraktı
Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca bölgeye elektrik verilemedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz