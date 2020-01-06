Arslanbey Gençlerbirliği – Tayfunspor maçının ardından, Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz uğramış olduğu saldırı sonucu dün itibari ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar tarafından yapılan incelemeler sonucu oyuncunun ameliyat edilmesine karar verildi. Bugün 08.00 saatlerinde gerçekleştirilen ameliyat sonucu ise futbolcunun akciğerine tüp takıldı. Sefa’nın sağlık durumu şu an için ciddiyetini koruyor.
Bugün 13:24 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:43 TSİ
Kaleci Sefa'nın ciğerine tüp takıldı
Uğramış olduğu saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan kaleci Sefa Tekdurmaz bugün 08.00 saatlerinde gerçekleştirilen ameliyat sonucu akciğerine tüp takıldı
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Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz