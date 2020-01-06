Kaleci Sefa'nın ciğerine tüp takıldı



Arslanbey Gençlerbirliği – Tayfunspor maçının ardından, Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz uğramış olduğu saldırı sonucu dün itibari ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar tarafından yapılan incelemeler sonucu oyuncunun ameliyat edilmesine karar verildi. Bugün 08.00 saatlerinde gerçekleştirilen ameliyat sonucu ise futbolcunun akciğerine tüp takıldı. Sefa’nın sağlık durumu şu an için ciddiyetini koruyor.