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Kaleci Sefa'nın ciğerine tüp takıldı

Uğramış olduğu saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan kaleci Sefa Tekdurmaz bugün 08.00 saatlerinde gerçekleştirilen ameliyat sonucu akciğerine tüp takıldı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Arslanbey Gençlerbirliği – Tayfunspor maçının ardından, Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz uğramış olduğu saldırı sonucu dün itibari ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar tarafından yapılan incelemeler sonucu oyuncunun ameliyat edilmesine karar verildi. Bugün 08.00 saatlerinde gerçekleştirilen ameliyat sonucu ise futbolcunun akciğerine tüp takıldı. Sefa’nın sağlık durumu şu an için ciddiyetini koruyor.

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Muhabir Erdem Övüç

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