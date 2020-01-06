Büyükşehir, iki yeri kiraya verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Turgut Mahallesi Cami Arkası Sokak No:23 adresinde bulunan 165 metrekare kullanım alanlı işyeri kafeterya olarak aylık 800,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 15 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da, İzmit Kabaoğlu Mahallesi Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi altında bulunan 18 metrekarelik alan büfe faaliyeti yapılmak üzere aylık 800,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 22 Ocak Çarşamba günü 10.00’da ihaleye çıkarılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı açık teklif usulü ile kiralama ihaleleri yapılacak.