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Özel Kalem Müdürü görevden alındı

Gölcük Belediyesi’nde özel kalem müdürü görevden alındı
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Gölcük Belediyesi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Gölcük Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Bayram görevden alındı. Belediye yetkilileri yeni Özel Kalem Müdürü’nün önümüzdeki günlerde belli olacağını dile getirdi.

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Yorumlar

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Alperen - FAZLA BİLE KALDI...GÖLCÜK'TE GÜRCÜ OLMAYAN BİRİNİN BELEDİYEDE MÜDÜR OLARAK BU KADAR KALMASI BİLE MUCİZE...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 14:44

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