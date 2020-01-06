Gölcük Belediyesi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Gölcük Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Bayram görevden alındı. Belediye yetkilileri yeni Özel Kalem Müdürü’nün önümüzdeki günlerde belli olacağını dile getirdi.
Bugün 14:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:53 TSİ
Özel Kalem Müdürü görevden alındı
Gölcük Belediyesi’nde özel kalem müdürü görevden alındı
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Yorumlar
(1 )
Alperen - FAZLA BİLE KALDI...GÖLCÜK'TE GÜRCÜ OLMAYAN BİRİNİN BELEDİYEDE MÜDÜR OLARAK BU KADAR KALMASI BİLE MUCİZE...
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