Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Son başvuru tarihi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni başvuruları sürüyor. Kocaeli’de proje kapsamında toplam 3 bin konut yapılacak. Kocaeli’de konutlar, İzmit, Körfez ve Gebze’de inşa edilecek.

KOCAELİ’DE 3 BİN KONUT

Proje kapsamında İzmit’te 2+1 büyüklüğünde 875, 3+1 büyüklüğünde ise 375 konut inşa edilecek. Körfez’de yapılacak olan toplam 1500 konutun ise 1050 adedi 2+1, 450 adedi ise 3+1 olacak. Gebze’de ise 250 konut inşa edilecek. Bu konutların 175 adedi 2+1, 75 adedi ise 3+1 olarak inşa edilecek.

SON TARİH 15 OCAK

Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı. Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek. Başvuru işlemleri sırasında; 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacak. 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacak. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)