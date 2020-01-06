Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:33 TSİ- Gündem G: Bugün 14:36 TSİ

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Son başvuru tarihi...

TOKİ tarafından hayat geçirilecek olan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, başvurular 15 Ocak’ta sona erecek
mask

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni başvuruları sürüyor. Kocaeli’de proje kapsamında toplam 3 bin konut yapılacak. Kocaeli’de konutlar, İzmit, Körfez ve Gebze’de inşa edilecek.

KOCAELİ’DE 3 BİN KONUT

Proje kapsamında İzmit’te 2+1 büyüklüğünde 875, 3+1 büyüklüğünde ise 375 konut inşa edilecek. Körfez’de yapılacak olan toplam 1500 konutun ise 1050 adedi 2+1, 450 adedi ise 3+1 olacak. Gebze’de ise 250 konut inşa edilecek. Bu konutların 175 adedi 2+1, 75 adedi ise 3+1 olarak inşa edilecek.

SON TARİH 15 OCAK

Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı. Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek. Başvuru işlemleri sırasında; 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacak. 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacak. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bugün 14:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
Nazlı Çelik'in acı günü mask
Nazlı Çelik'in acı günü
Son dakika: Yeni hafta kar ve fırtınayla başladı! mask
Son dakika: Yeni hafta kar ve fırtınayla başladı!
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı mask
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı
672 kez dünyayı turladılar mask
672 kez dünyayı turladılar
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı mask
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor mask
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor

GALERİ

Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL