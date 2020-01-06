Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yerli otomobille ilgili bir araştırmanın sonuçlarını duyuran Bakan Varank, vatandaşların yerli otomobili destek oranının yüzde 97,6 oranında olduğunu, satın almak isteyenlerin oranının yüzde 89 olduğunu ve aracı olmayanların satın alma isteğinin ise yüzde 96,2 olduğunu söyledi.
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Yerli otoyla ilgili milyonların merak ettiği soru belli oldu!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz