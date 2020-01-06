Yerli otoyla ilgili milyonların merak ettiği soru belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yerli otomobille ilgili bir araştırmanın sonuçlarını duyuran Bakan Varank, vatandaşların yerli otomobili destek oranının yüzde 97,6 oranında olduğunu, satın almak isteyenlerin oranının yüzde 89 olduğunu ve aracı olmayanların satın alma isteğinin ise yüzde 96,2 olduğunu söyledi.