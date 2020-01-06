Encümen 2020’nin ilk toplantısını yaptı

İzmit Belediye Encümeni Cem Güler başkanlığında 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Encümen toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün toplam 8 evrakı karara bağlandı.

5 YERE TALİPLİ ÇIKMADI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün encümende görüşülen evrakları şöyle: Encümen vasıtası ile kiraya çıkarılacak 5 adet yere talipli çıkmayınca bu yerler ihaleden çıkarıldı. Karabaş Mahallesi 474 Ada 59 No’lu parseldeki yola terk kabul edildi. Ömerağa Mahallesi 296 Ada 23, 31, 32, ve 33 No’lu parsellerdeki yola terk, tevhid ve ifraz işlemleri onaylandı. Cedit Mahallesi 1841 Ada 1 No’lu parseldeki 9 metrekarelik Mustafa Kor’a ait hissenin satışı onaylandı. Metrekaresi 2 Bin 750 TL ile belirlenen yer toplamda 24 Bin 750 TL’ye satıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün evrakları ise şöyle: Bedrettin Keskin’e ait Durhasan Mahallesi 829 Ada 12 ve 13 No’lu parsellerdeki tevhid onaylandı. Körfez Mahallesi 1884 Ada 11-12-13 No’lu parsellerin tevhidi onaylandı.

AYKIRI İMALATA CEZA

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde Yeşilova Mahallesi Saltanat Sokak No: 7 108 Ada 7 No’lu parselde Mehmet Öztürk’e ait yapıda ruhsat ve proje eklerine yapılan aykırı imalata 1162 TL para cezası verildi. Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi 4409 Ada 14 No’lu parselde Şükrü Gökçay ve hissedarlarına ait parselde güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edildi. Parsel kapamalarının belediye tarafından yapılarak yüzde 20 fazlasının mal sahibinden alınmasına karar verildi.