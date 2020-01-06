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Nusretiyespor küme düştü, Derince Birlik bayram yapıyor

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda haftanın ve hatta sezonun maçı Derbent Stadı’nda oynandı.

Ahmet Akay
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1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda haftanın ve hatta sezonun maçı Derbent Stadı’nda oynandı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada hangi takımın kümeye düşeceği merak konusuydu. Gergin ortamda oynanan maçta Kocaeli Nusretiyespor ile Derince Birlikspor takımlarının karşı karşıya getiren karşılaşmada, Nusretiyespor 1-0 öne geçti. Ancak maç sonrasında 3-3’lük beraberlik ve Nusretiye’nin küme düştüğünü gösteren tablo vardı. Derince Birlikliler ise şampiyon olmuş gibi sevindi. Derince Birlikspor ara transferde kadrosuna Sırrıpaşa FK takımından 5 futbol  transfer ederken, bunları Nusretiyespor karşısında oynattı ve ve genç koşan takımıyla, geriye düştüğü maçta, mutlu sona ulaştı. Maçın ilk yarısını da 2-1 önde bitiren ekip, hakem Tolga Güldibi’nin de yönetimi ve olayları yatıştırma becerisiyle, son 10 dakikada 3 futbolcunun kırmızı kart gördüğü maçı 3-3 berabere bitirdi ve ligde kalışını ilan etti.

NUSRETİYESPOR'A 3-3 BERABERLİK YETMEDİ

Derbent Stadı’nda oynanan sezonun son maçında, tribünleri dolduran her iki takımın taraftarı, takımlarına destek verdi. Derince Birlikspor'a bir puan yetiyordu ve öyle de oldu. Ancak mutlaka kazanması gereken Kocaeli Nusretiyespor, 2.Küme’ye düştü. Maç sonrası herhangi bir olay yaşanmaması nedeniyle Nusretiyelilere teşekkür edildi. Yönetici Fatih Kıyar tebrik edildi.

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: 3-DERİNCE BİRLİK: 3

 STAT: Derbent (1.Küme B)

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ***, Hakan Dursun ***, Mücahit Şentürk ***

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Yunus Emre ***, Yunus **, Ufuk ** (Muhammet **), Gilman ** (Harun **), Savaş ***, Ensar **, Kerem **, Emirhan ***, Burçin **, Ercan ***, Yavuz ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Melih ***, Cenk ***, Emre **, Miraç ***, Yavuzhan ***, Ali *** (K.Emre *), Emirhan ***, Emre Yağız ***, Firat *** (Ali Kolgu **), Talha *** (Sıddık **), Onur ***

GOLLER: Ercan DK.8-85, Yavuz DK.90+7 (Kocaeli Nusretiyespor), Onur DK.37, Emre Yağız DK.39, Talha DK.51(Derince Birlikspor)

K.KARTLAR: Kerem dk.90+1 (Kocaeli Nusretiyespor), Onur dk.86, K.Emre dk.90+3 (Derince Birlikspor)

Bugün 14:58 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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