Bekirpaşa Başaran başardı adını Play Off'a yazdırdı: 2-1

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi D Grubu maçları önceki gün oynandı. Bekirdere Başaranspor, Alikahya Belediyespor karşısında adını Play-Off’a yazdıran takım oldu. Cephanelik’te oynanan zorlu karşılaşmada hangi takımın Play Off'a kalacak merak konusuydu. Başaranspor’a beraberlik yetiyordu, Alikahya Belediyespor’un ise maçı kazanması gerekiyordu. Ev sahibi Başaranspor maça hızlı başladı. Henüz 7’nci dakikada Başaranlı Osman Yılmaz’ın attığı gol, takımını 1-0 öne geçirdi. Alikahya Belediyespor ataklarını sırlaştırdı ve 17 dakikada, aynı zamanda İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde doktor olan, Uğur Mısırlıoğlu ile beraberliği buldu. Beraberlik golü sonrasında Başaranspor daha atak futbol oynadı ve 31. dakikada İdris’in attığı şık golle durumu 2-1 yaptı. İlk yarı Başaransporun üstünlüğü ile sona erdi.

2. YARI DAHA DA HAREKETLİ GEÇTİ

Maçın ikinci yarısında her iki takımda yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı. Karşılaşma ilk yarıda atılın gollerle sona ererken, Bekirpaşa Başaranspor bu galibiyetle puanın 35’e çıkardı ve adnı Play Off'a yazdırdı. Alikahya Belediyespor’a yaklaşık 300 taraftar destek verdi. Başaranspor Alikahya maçında tam 200 polis görev yaptı.

B.BAŞARANSPOR: 2-ALİKAHYA BLDSPOR: 1

STAT: Cephanelik (1.Küme D)

HAKEMLER: Engin Uğur ***, Mehmet Ali Vardar ***, Mustafa Kırbaş ***

B.BAŞARANSPOR: Erdoğan ***, Mustafa ***, Yusuf ***, Cihat ***, Kubilay ***, Arda *** (Burak Adıgüzel **), M.Kayra ***, Şenol ** (Melih **), İdris ***, Dilaver ***, Osman Yılmaz ***

ALİKAHYA BLDSPOR: Göktan ***, Mutlu ** (Caner **), Berkant **, Sinan **, Muhammet **, Batuhan ** (Emre Can Demir **), Ahmet **, Yunus ***, Eren ***, Göktan **, Uğur Mısırlıoğlu ***

GOLLER: Osman Yılmaz DK.7, İdris DK.31 (B.Başaranspor), Uğur Mısırlıoğlu DK.17 (Alikahya BLD spor)

K.KART: Berkant DK.86 (Alikahya BLD spor)