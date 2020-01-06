Hele şükür be kızım!...

Bu yıl 1.Lig’e yükselen, ancak özellikle son haftalardaki istikrarsız sonuçlarıyla, kendisinden yüzlerce kat yüksek bütçeli takımlara direnemeyen kadınlar, İstanbullu rakibi Kireçburnu karşısında, Kavaklı Stadı’ndaki maçta 3-1 galip gelerek, yaralarını bir nebze olsun sardı. Hasan Alemdaroğlu ve talebeleri, zor maçı kolaya çevirip, 3 puanla tanışırken, ileriki haftalar için de umutlandı.