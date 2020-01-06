BAHÇECİKSPOR Play-Off’ta: 7-1

Zorlu maç öncesinde 6’ncı sırada 23 puanda bulunan ve Çayırtepe Gençlikspor’u 7-1 gibi farklı bir skorla yenen takım, normal sezonu 39 puanla üçüncü sırayı tamamladı ve Play-Off’a kalma başarısı gösterdi. Maçın tamamında üstün futbol oynayan Bahçecikspor, her iki yarıda attığı gollerle galip geldi. Bahçecikspor taraftarı, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta, maç boyunca takımlarına destek verdi. Play-Off’a kalan Bahçecikspor futbolcuları ve teknik heyet, maç sonrası sevinç yaşadı. Sarı Siyahlıların şimdiki hedefi Play-Off maçlarında başarılı olmak olacak. Takım bir zamanlar yer aldığı Süper Lig’e yeniden adını yazdırmak istiyor.

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 1-BAHÇECİK: 7

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme C)

HAKEMLER: Coşkun Topçu ***, Hakan Dursun ***, Yücel Kaplan ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Mert **, Aykut **, Vedat ** (Atakan *), H.Cüneyt **, Recep **, Güral *, Doğukan *, Engin **, Hakan *, Özben **, Metehan ** (Yusuf *)

BAHÇECİKSPOR: Yavuz ***(Ahmet **), Ömürhan ***, Yakup ***, Mutlu ***, Mücahit ***, Kadir ***, Furkan ***, Alican ***, Yalçın ** (Göksel ***), Enes ***, İsmet *** (Berke **)

GOMLLER: Emin DK.10-36, Mutlu DK.29-45,Göksel DK.70-77 (Bahçecikspor), Cüneyt DK.25, Hakan DK.77 (K.Kalesine)(Çayırtepe Gençlik)

K.KART: Güral DK.36