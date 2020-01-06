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Gülister öğrencilerini kutladı

Hüseyin Gülister “Oyuncularımı, gösterdiği özveri ve doğru oyun oynama çabalarından ve oyuna aldığım 2007 doğumlu sporcularımı, performansından ötürü hepsini tebrik ediyorum” dedi.
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Bugün oynadığımız U 15 Elit Ligi’nde mücadele veren Gölcük Karadenizspor’un Darıcaspor ile oynadığı maçla ilgili değerlendirme yapan Hüseyin Gülister “Oyuncularımı, gösterdiği özveri ve doğru oyun oynama çabalarından ve oyuna aldığım 2007 doğumlu sporcularımı, performansından ötürü hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Bugün 15:04 TSİ - Spor

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