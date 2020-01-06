Bugün oynadığımız U 15 Elit Ligi’nde mücadele veren Gölcük Karadenizspor’un Darıcaspor ile oynadığı maçla ilgili değerlendirme yapan Hüseyin Gülister “Oyuncularımı, gösterdiği özveri ve doğru oyun oynama çabalarından ve oyuna aldığım 2007 doğumlu sporcularımı, performansından ötürü hepsini tebrik ediyorum” dedi.
Bugün 15:04 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:05 TSİ
Gülister öğrencilerini kutladı
Hüseyin Gülister “Oyuncularımı, gösterdiği özveri ve doğru oyun oynama çabalarından ve oyuna aldığım 2007 doğumlu sporcularımı, performansından ötürü hepsini tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz