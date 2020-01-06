Melih İnan: O sezonu iyi değerlendiren kazandı

3. Lig 2. Grup’taki temsilcilerden Belediye Derincespor’da, 1999 doğumlu yetenek Melih İnan, bir futbolcunun maçta forma giymesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparken “Bence en önemli tecrübe oynamaktır. Kocaeli Birlikspor’da böyle bir sezon yaşadım ve benim için çok önemli olan bu sezonda aldığım süre ve attığım gollerdir” dedi

KAMPTAKİ ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULARDAN

Belediye Derincespor’un dikkat çeken kanat oyuncusu Melih İnan, Antalya kampında da oldukça öne çıkan isimdi. 20 yaşındaki yetenekli futbolcuyla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İzmitli yetenek tüm sorulara samimi yanıtlar verirken, bir futbolcu için sahaya çıkmanın, maç oynamanın, futbolcunun olgunlaşması ve saha içi tecrübe kazanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

VELİNİMET BİR SEZONDU

Öncelikli olarak Belediye Derincespor’a geliş hikayesini paylaşan Melih “1999 İzmit doğumluyum. Futbola 11 yaşımda Uzunçiftlikspor’da başladım. 1 yıl sonra Kocaeli Birlikspor alt yapısına geldim ve 17 yaşımda profesyonel oldum. 16 yaşımdayken de İsmet Taşdemir hocam döneminde A takıma davet edildim. Devamında, 1 yıl da Fatih Akyel hocam zamanında oynadıktan sonraki yıl, bizim için büyük bir şans ve velinimet olan sezonu yaşadım” dedi. Melih sözlerini şöyle sürdürdü…

MERİH DEMİRAL VE OZAN KABAK

Futbolda en önemli tecrübe, oynamak. Genç futbolcuya şans veren teknik adam sayısı beklenen düzeyde değil. Gençlere güvenilmeli. Yakın 2 örnek vermek istiyorum: Ozan Kabak yarım sezon Galatasaray A Takımında oynadı, Şampiyonlar Ligi maçında kendisini gösterdi, 72 milyon liraya Almanya’ya gitti. Keza Merih Demiral. Çok önemli bir örnek. Bizim şehrimizin, Kocaeli’nin bir insanının Dünya’nın en iyi savunmacıları arasında yer alması gurur verici. Onlara güvenildi, şans verildi ve bu şanslar iyi değerlendirilince de yıldız oldular. Yolları açık olsun.

İYİ Kİ DE DERİNCE’YE GELMİŞİM

Ben de o velinimet dediğim sezonda, 32 maça çıktım ve 7 gol atarak ertesi sezon Uşakspor’a transfer oldum. Uşak’taki sezonumdan önemli dersler çıkardım. Bu yıl ise ilimizin takımlarından Belediye Derincespor’a geldim. Sportif direktörümüz Mustafa Polat, Kocaeli Birlik’teyken hocamdı. Allah razı olsun çağırdı, ben de geldim. İyi ki de gelmişim.

BABAM DA GENÇLİĞİNDE KALECİYMİŞ

Babam, futbolcu olmam konusunda çok motive etti. Ama gelişimim için hocalarıma bırakmıştır. Babam da amatör futbolcuyken kaleciymiş. Ancak dedem karşı çıkınca, babam da çok istediği futbolculuğu tam olarak yaşayamamış. Belki de bu nedenle benim futbolcu olmak isteyişime çok hassas ve olumlu bakıyor. 2002’li olan kardeşim Mert İnan da Kocaelispor U-19’da oynuyor.

TAŞLAR YERİNE OTURDU

Bu sezon formasını giydiğim için çok mutlu olduğum Belediye Derincespor, sezonun ilk yarısını beklentilerin üzerinde tamamladı. Takımımızın 3. Lig’e çıkmasında Talip hocamızın emeğinin çok fazla olduğunu düşünenlerdenim. Talip hocamdan bayrağı devralan Bülent Baturman hocam da geldikten sonra her anlamda takıma çok iyi dokundu. Taşlar yerine oturdu ve başarı da beraberinde geldi. Bülent Baturman hocam ile 2 yıl önce Kocaeli Birlikspor’da çalışmamız da benim için avantaj.

ÇOK DAHA ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR

Yetenekli futbolculardan oluşan bir kadromuz var. Samimiyetime inanın burada müthiş bir arkadaşlık ortamımız var. Son 7 haftalık yenilgisizlik sürecinde de bu ortamımız iyice pekişti. Sezonun ikinci yarısında bizi çok daha zorlu bir süreç bekliyor. Ancak biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kendi adıma konuşmak istersem de, bu sezonun ilk yarısında gol atamadığım için biraz mutsuzum açıkçası. Ancak oyun anlamında biraz daha geliştiğimi düşünüyorum. Üzerine katarak devam edeceğim inşallah. Hedefim daha yukarılar.