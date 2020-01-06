Kağıtspor Ege’den lider döndü

Bu sezon ilimizi Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin iddialı takımlarından İzmir temsilcisi Ege Üniversitesi GSK’ ya konuk oldu. Rakibini mağlup eden temsilcimiz, TED Ankara Kolejliler’in yenilgisiyle birlikte Kocaeli’ye lider olarak dönmeyi başardı.

EGE ÜNİVERSİTESİ’NE KONUK OLDU

Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 12 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören ilimizin başarılı temsilcisi yakın takipçilerinden Ege Üniversitesine konuk oldu. Ege Üniversitesi Salonu’nda oynanan maçta mavi beyazlılar tamamında üstün oynadığı maçta Ege Üniversitesi GSK’ yı 73-64 mağlup etti.

MAÇ BOYU ÜSTÜNLÜĞÜ KURAN TARAFTI

İlk çeyreği 24-17 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrek sonunda 44-31 gibi önemli bir sayı farkıyla soyunma odasına gitti. Üstün oyununu 3. çeyrektede sürdüren başarılı temsilcimiz son çeyreğe 60-45 önde girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 73-64 galip ayrılmayı başardı.

BARBAROS’TAN 20 SAYI

Temsilcimizde Barbaros Bozkurt 20 sayı 5 ribaunt ile en skor er oyuncuydu. Barbaros’u kaptan Sertay Gürsü 15 sayı, 1 ribaunt 4 asist; Cem Han 12 sayı 3 ribaunt 1 asist ile takip eden isimler oldu.