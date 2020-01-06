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Efeler liderliği geri aldı

Ligde oynadığı maçlarla adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol takımı 1. ligin ikinci devresinin ilk maçını seyircileri önünde İzmir temsilcisi Saint Joseph takımına karşı oynadı. Rakibini 3-0 ile geçen mavi beyazlılar liderlik koltuğuna oturdu.
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Oyuna istekli başlayan mavi beyazlılar, ilk seti zorlanmadan 25-13 kazandı. İzmir temsilcisinin istekli başladığı 2. sette seyircisinin desteği 25-23’lik skor ile maç üstünlüğünü yakaladı. Son derece çekişmeli geçen üçüncü sette mavi beyazlı ekip geriden gelerek Saint Joseph’i28-26 skoru ile geçti. Ortaya koyduğu istekli oyun ile mavi beyazlı oyuncular rakibine set vermeden maçı kazanmış oldular.

SEYİRCİDEN BÜYÜK DESTEK

Büyükşehir Kağıtspor’u evinde oynadığı maçta yalnız bırakmayan voleybol severler maç boyunca mavi beyazlıları destekledi. 3. sette galibiyeti getiren sayının ardından salonda bulunan taraftarlar istekli ve azimli oyunundan dolayı takımı uzun süre ayakta alkışladı.

MUĞLA DEPLASMANINA GİDECEKLER

Temsilcimiz 1. Lig’deki 12. hafta müsabakaları kapsamında 12OcakPazar günü Manisa temsilcisi olan Jeopark KulaBelediyeye konuk olacak.

YENİDEN LİDER

Temsilcimiz ilk devrenin son haftasında evinde ağırladığı TFL Altekma’ya yenilmiş ve lig başından bu yana sürdürdüğü liderliği kaptırmıştı. 2. devrenin ilk maçından başarı ile ayrılan temsilcimiz, rakibinin yenilmesi ile kısa süreliğine kaybettiği liderliğe tekrardan kavuştu. Temsilcimizin ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Bugün 15:07 TSİ - Spor

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