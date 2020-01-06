Efeler liderliği geri aldı

Oyuna istekli başlayan mavi beyazlılar, ilk seti zorlanmadan 25-13 kazandı. İzmir temsilcisinin istekli başladığı 2. sette seyircisinin desteği 25-23’lik skor ile maç üstünlüğünü yakaladı. Son derece çekişmeli geçen üçüncü sette mavi beyazlı ekip geriden gelerek Saint Joseph’i28-26 skoru ile geçti. Ortaya koyduğu istekli oyun ile mavi beyazlı oyuncular rakibine set vermeden maçı kazanmış oldular.
SEYİRCİDEN BÜYÜK DESTEK
Büyükşehir Kağıtspor’u evinde oynadığı maçta yalnız bırakmayan voleybol severler maç boyunca mavi beyazlıları destekledi. 3. sette galibiyeti getiren sayının ardından salonda bulunan taraftarlar istekli ve azimli oyunundan dolayı takımı uzun süre ayakta alkışladı.
MUĞLA DEPLASMANINA GİDECEKLER
Temsilcimiz 1. Lig’deki 12. hafta müsabakaları kapsamında 12OcakPazar günü Manisa temsilcisi olan Jeopark KulaBelediyeye konuk olacak.
YENİDEN LİDER
Temsilcimiz ilk devrenin son haftasında evinde ağırladığı TFL Altekma’ya yenilmiş ve lig başından bu yana sürdürdüğü liderliği kaptırmıştı. 2. devrenin ilk maçından başarı ile ayrılan temsilcimiz, rakibinin yenilmesi ile kısa süreliğine kaybettiği liderliğe tekrardan kavuştu. Temsilcimizin ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz