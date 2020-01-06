Sefa Sirmen döneminde İzmit Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan daha sonra da Derince Belediyesi’nde meclis üyeliği görevlerinde bulunan Serpil Ceylan 12 Ocak'ta yapılacak olan CHP Derince Kongresi'nde aday olacağını duyurdu. Ceylan resmi açıklamasını Salı(yarın) 12:30'da CHP Derince İlçe Binası'nda yapacak.
Bugün 15:08 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:19 TSİ
Serpil Ceylan Derince'ye aday
Serpil Ceylan adaylığını yarın CHP Derince İlçe Binası'nda yarın açıklayacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz