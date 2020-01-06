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Serpil Ceylan Derince'ye aday

Serpil Ceylan adaylığını yarın CHP Derince İlçe Binası'nda yarın açıklayacak
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Sefa Sirmen döneminde İzmit Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan daha sonra da Derince Belediyesi’nde meclis üyeliği görevlerinde bulunan Serpil Ceylan 12 Ocak'ta yapılacak olan CHP Derince Kongresi'nde aday olacağını duyurdu. Ceylan resmi açıklamasını Salı(yarın) 12:30'da CHP Derince İlçe Binası'nda yapacak.

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