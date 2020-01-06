İki gün daha yağmur yağarsa…

Yağışlı havalar Yuvacık Barajı’ndaki alarmı kaldırdı. Su seviyesinin dibe vurması nedeniyle bir süredir Sapanca Gölünden su alınıyor ve şehir şebekesine basılıyordu. Suyun bir bölümü yine Yuvacık Barajı’ndan alınmaya devam ediyordu. Barajdaki su seviyesi artığı için geçtiğimiz günlerde 4 pompayla çekilen su, 2 pompayla çekilmeye başladı. Önümüzdeki üç günün yağışlı geçecek olması ise İSU’yu sevindirdi. Yağış oranı beklenilen seviyede gerçekleşirse hafta sonuna doğru Sapanca Gölünden su çekilmesine son verilecek.