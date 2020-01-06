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Üç gün daha yağmur yağarsa…

Geçtiğimiz ay yüzde 10’un altına düşen su seviyesi yağışların artmasıyla yüzde 33’e yükseldi. Şuan Sapanca gölünden çekilen su, şebekeye basılıyor ancak önümüzdeki 3 gün daha yağmur devam ederse, Sapanca’dan su çekme işlemi sonlandırılacak
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Yağışlı havalar Yuvacık Barajı’ndaki alarmı kaldırdı. Su seviyesinin dibe vurması nedeniyle bir süredir Sapanca Gölünden su alınıyor ve şehir şebekesine basılıyordu. Suyun bir bölümü yine Yuvacık Barajı’ndan alınmaya devam ediyordu. Barajdaki su seviyesi artığı için geçtiğimiz günlerde 4 pompayla çekilen su, 2 pompayla çekilmeye başladı. Önümüzdeki üç günün yağışlı geçecek olması ise İSU’yu sevindirdi. Yağış oranı beklenilen seviyede gerçekleşirse hafta sonuna doğru Sapanca Gölünden su çekilmesine son verilecek.

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