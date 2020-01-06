Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da 100 gram olan simide 25 kuruş zam gelerek 1.75’ten 2 TL’ye yükselmişti. Kocaeli’de ise en son geçen sene 1.50 TL olan simit 1.75 TL’ye yükselmişti. İstanbul’da yapılan zammın ardından gözler Kocaeli’ye çevrildi. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı yaptığı açıklamada simite zam gelmeyeceğini açıkladı.
Bugün 15:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:39 TSİ
Kocaeli'de simide zam gelecek mi?
İstanbul’da simide zam gel gelmesinin ardından gözler Kocaeli’ye çevrildi… Kocaeli’de simide zam gelecek mi? İşte sorunun cevabı…
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz