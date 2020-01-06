Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da 100 gram olan simide 25 kuruş zam gelerek 1.75’ten 2 TL’ye yükselmişti. Kocaeli’de ise en son geçen sene 1.50 TL olan simit 1.75 TL’ye yükselmişti. İstanbul’da yapılan zammın ardından gözler Kocaeli’ye çevrildi. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı yaptığı açıklamada simite zam gelmeyeceğini açıkladı.