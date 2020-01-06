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15 Temmuz’da en çok konuşulan isim olmuştu! Ekranlara geri döndü...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında, silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, bugün yeniden TRT ekranında yerini aldı.
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Tijen Karaş, yaşananların ardından bir rahatsızlık geçirmişti. Kalbinde tümör bulunan Karaş, tedavi sürecini atlatarak bugün (06 Ocak 2020) yeniden yayın hayatına başladı.

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