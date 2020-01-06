Müzik ve Sanat Evi Derneği açıldı

Gölcük, önceki gün yeni bir dernekle daha tanıştı. İlçenin elit kesimlerinden oluşan kurucular kurulunun oluşturduğu Gölcük Müzik ve Sanat Evi Derneği, mütevazi bir törenle Gölcük Belediyesi yanında yer alan Merkez Kapalı İş Merkezi’nin 1. Katında açıldı.

KURUCULAR KURULU

Gölcük Müzik ve Sanat Evi’nin kurucular kurulu listesinde şu isimler yer alıyor; Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, Gölcük Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Haluk Özçakmak, Mali Müşavir Hakan Bıçakçı, THK Gölcük Şube Başkanı Mustafa Cintaş, kurucu üyeler Hayrettin Gök, Ahmet Güner, Emine Yunak ve solist Derya Mendi.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Derneğin açılış törenine; Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimi, Mali Müşavir İsmet İşeri ve çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hayrettin Gök’ten sonra söz alan Kurucu üye Hakan Bıçakçı, derneğin faaliyetlerini özetledi. Derneğin gezilmesinin ardından hem kurucu üye ve hem de solist olan Derya Mendi, davetliler için kısa bir solo konser verdi.