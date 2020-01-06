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Yiğit’e güzel sürpriz

Yurtiçi Kargo Gölcük Şube Müdürü Gökhan Ararbay’ın oğlu Yiğit, 10’uncu yaşına bastı. Ailesi Yiğit’e çok güzel bir doğum günü partisi hazırladı.
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Yurtiçi Kargo Gölcük Şube Müdürü Gökhan Ararbay’ın küçük oğlu Yiğit Ararbay, yeni yaşını ailesi ve sevdikleri ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Ararbay, ailesi Yiğit için çok güzel bir doğum günü partisi hazırladı. Kendisi için hazırlanan doğum günü partisinde oldukça eğlenen Yiğit’e ailesi ve arkadaşları aldıkları hediyeleri takdim etti. Ailesine ve sevdiklerine teşekkür eden Yiğit, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Bugün 16:14 TSİ - Yaşam

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