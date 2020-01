Kent kültürünü birlikte geliştireceğiz

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı yönetim kurulunun kent genelindeki protokol ziyaretleri sürüyor. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in konuğu oldular. Başkan Önal’a ziyaretinde vakıf yönetiminden kalabalık bir grup eşlik etti.

KALABALIK HEYET

Başkanlık makamındaki ziyarette Önal’ın yanı sıra başkan vekili Ömer Yağız, genel sekreter Murat Şenel, yönetim kurulu üyeleri Çetin Çomaklı, Sebahattin Uçan, Abdülkadir Tiryaki, Selami Sayım ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Yasin Dükmen, Ahmet Kavaz hazır bulundu. Konuk Başkan Ahmet Önal, vakfın yeni dönem faaliyetleri hakkında Hürriyet’i bilgilendirdi ve kendisine Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yazılan “Marifetname” adlı kitabı hediye etti.

KEYİFLİ SOHBET

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de konuklarına teşekkür etti. Yerel ve ulusal gelişmelerin de ele alındığı buluşmada konukları ile yakından ilgilenen Başkan Hürriyet, sivil toplum kuruluşlarına her zaman büyük önem verdiklerini dile getirdi. Hürriyet, “Toplumun ve kentin gelişimi için gönüllülük faaliyetleri yapmak başka bir ruhtur. Bu ruh bizlerin binlerce yıllık medeniyetimizin bugünlere ulaşmasıdır. Bu kadim medeniyetimizin gelecek kuşaklara aktarılması için de sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

MEDENİYET RUHU

Sağladıkları destekler ile STK’ların güçlenmesini amaçladıklarını dile getiren Hürriyet, “İzmit’te STK’larımızla oluşturduğumuz birliktelik, sivil toplumum gelişmesine olanak sağlıyor. Geleceğin değişen dünyasında kent kültürünün gelişmesine ve medeniyetimizin kadim ruhunun daha fazla hissedilmesine gayret edeceğiz. Bunu da sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmasıyla başaracağız” ifadelerini sarf etti.

HÜRRİYET’İN YANINDAYIZ

Kabulü dolayısıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür eden Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ise, “Fatma başkanımızın bu kente büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Bu üretim şehrinde yaşayan her kesimden insana verdiği değeri de görüyoruz. Kendisi ile Kocaeli, İzmit’in geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyecektir. Bizler her zaman onun yanındayız ve bahsettiği gibi kadim medeniyetimizin değerlerini yaşaması için her zamankinden daha çok çalışacağız” diye konuştu.