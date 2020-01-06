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‘Gönül Elçilerim’ üniversiteli oldu

İzmit merkezli kurulan, henüz 1 yıllık olmasına rağmen Kocaeli’nin en aktif STK’ları arasında yer alan ve yılın STK’sı ödülünü almaya hak kazanan Türkiye Gönül Elçilerim Derneği (TÜRGED) Kocaeli Üniversitesinde ‘Gönül Elçilerim Kulübünü’ kurdu
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Divan başkanlığını, Dernek Başkanı Veysel Oti’nin yaptığı genel kurulda, üniversite öğrencileri final haftası olmasına rağmen yoğun katılım sağladı. Kongrede oy birliği ile kulübün başkanlığına Süleyman Hocaoğlu seçildi. Kulübün Genel kurul toplantısında derneğin başkanı Veysel Oti bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Oti konuşmasında, “Yola çıktığımız Kasım 2018 den bu yana hedeflerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz yılın sivil toplum örgütü seçildik. Bu bizim gibi bir yılını henüz doldurmuş bir dernek için övünç kaynağı” dedi.

“KULÜBÜMÜZ İLE ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜZ”

 Kongrede seçilen Gönül Elçilerim Kulübü Başkanı Süleyman Hocaoğlu başkan seçildikten sonra gerçekleştirdiği konuşmada, “Biz zaten derneğimiz ile bir faaliyet içerisindeydik. Şimdi resmen üniversitede Gönül Elçileri Kulübü’nü kurarak faaliyet alanımızı genişlettik. Başta dernek başkanımız Veysel Oti’ye teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizi bir ağabey olarak hiç yalnız bırakmadılar. Sonra buraya katılan tüm üniversiteli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kulübümüz Kocaeli Üniversitesi’ne ve Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi. Kulübün danışmanlığını Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Tümay Mercan yürütecek.

GÖNÜL ELÇİLERİM KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

Süleyman Hocaoğlu (Başkan)

Merve Aktaş (Kulüp sekreteri)

Aliye Acar (Başkan yardımcısı)

Ayşegül Bilgintürk (Muhasip)

Suranur Akbaba

DENETİM KURULU

Taha Baz

Ferdi Camgöz

Selin Kaya Kağanlı

Ahmet Can Kıraç

Hüseyin Can Güler

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