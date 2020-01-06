Kartepeli öğretmenlerden Londra’da ‘özel hareketlilik’

Kartepe Hacı Halim Karslı Ortaokulu konsorsiyum öncülüğünde Avni Akyol İlkokulu, Arslanbey İlkokulu, Şevkatiye İlkokulu, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığı ile yürütülen From Grey To Blue-Griden Maviye Erasmus+ Ka101 Projesi kapsamında ilk hareketlilik İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. 16 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen Londra Hareketliliği’nde öğretmenler “Özel Eğitim Öğrencilerine Özel Yaklaşım ve Dijital Ders Materyalleri Hazırlama” eğitimi aldılar.

VİYANA’YA GİDECEKLER

“Her yaş grubundaki engelli öğrenciler ile çalışan öğretmenlerin mesleki donanımlarının arttırılması” olan projenin ikinci ayağında konsorsiyum üyesi okullardan 16 öğretmen Avusturya’nın Viyana şehrinde “Özel Öğrencilere Özel Yaklaşım ve Kusursuz Eğitim Ortamı Sağlama” konusunda eğitim alacak. İngiltere deki proje ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek de katıldı. iki hafta suren eğitim tamamlandıktan sonra yurda dönüldü.