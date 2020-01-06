TÜGVA İzmit'ten "sessizliğe bir ses"

Doğu Türkistan Nuzugum Aile ve Kültür Derneği Kadın Kolları Başkanı Münevver Özuygur, Yönetim Kurulu üyesi Kamer Artış'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Hasibe Özuygur moderatörlüğü üstlendi. Hasibe Özuygur, "Doğu Türkistan’la ilgili bir konferansta Türk’ün ne işi var diye düşünebilirsiniz. Ama benim eşim Uygur ve ilk çocuğumuz doğduktan sonra ailesini görmek için Doğu Türkistan’a gittik. Ömrümde geçirdiğim en zor zamanlardı. Ülkeye girip çıkarken kontrollerde başımı açmak zorunda kaldım. Ömrümde o bir ay boyunca hiç ağlamadığım kadar ağladım, bir an önce ülkeme dönmek istedim!" ifadelerini kullandı.

İNSAN OLMANIN SUÇ OLDUĞU YER

Nuzugum Aile ve Kültür Derneği Kadın Kolları Başkanı Münevver Özuygur, "Okumak, meslek sahibi olmak bir haktır ama Doğu Türkistan’da bu hakkınız elinizden alınıyor. Bir genç kız için evleneceği kişiyi seçmek haktır ama onların bu hakkı yok. Onlar Çinli erkeklerle zorla evlendiriliyor. Bir kadın için çocuk sahibi olmak haktır ama Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin söylediği zamanlar dışında hamile kalırsa o çocuk kürtajla öldürülüyor. İster 8 aylık, isterse 9 aylık olsun fark etmeksizin öldürülüyorlar. En acısı da öldürülen bu bebekler daha sonra "Cenin Yemeği" olarak sunuluyorlar” dedi.