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Zeki Aygün, Vali Karaloğlu’na konuk oldu

Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti
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Kent genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Antalya’ya günü birlik bir ziyaret gerçekleştirdi. TFF 3 Lig’de ilk yarıda sergilediği başarılı performansla göz dolduran ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Belediye Derincespor’u kamp yaptığı tesislerde ziyaret eden Başkan Aygün, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelip başarılar diledi. Başkan Aygün, ayrıca sarı lacivertli ekibin Manisa FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını da takip etti.

VALİ KARALOĞLU’NA KONUK OLDU

Başkan Aygün, Antalya’ya yaptığı ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulundu. Başkan Aygün, geçmişte kentimizde uzun süre Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak önemli hizmetlerde bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti.  Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, Vali Karaloğlu’na çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karaloğlu da Zeki Aygün başkanlığında Derince’de çok önemli projelerin hayata geçtiğine vurgu yaptı.

 

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