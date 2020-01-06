Aysun Arifoğlu, seminer verecek

'Koza' ve 'Üzülme Güneş Yeniden Doğacak' isimli romanlarının yazarı, genç yazar-kişisel gelişim uzmanı Aysun Arifoğlu Tekin; insanlara faydalı olmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti. Tekin, bir insanın topluma faydalı olması için ilk önce değişimi kendisinden başlatması gerektiğini, kendisi değiştiği zaman toplumu değiştirmek için çalışabileceğini söyledi. İnsanın hayatta başarılı olması için sorgulayıcı olması gerektiğini, aklını en güzel şekilde kullanması gerektiğini 'Neden-Niçin' gibi soruları sorarak gerçeğe ulaşması gerektiğini de ifade etti. Seminerler veren genç yazar; ileriki günlerde yeni seminerler vereceğini de bildirdi.