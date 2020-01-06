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Emekliler maaş zamlarını beğenmedi

TÜED Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç, “Yapılan emekli zamları seyyanen olmadığı müddetçe, makas açıldığı için bu zamlar emekliyi tatmin etmez” dedi
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Milyonlarca emeklinin heyecan içinde beklediği ocak ayı zammı önceki gün belli oldu. Aralık ayı enflasyon miktarının yüzde 11.84 olarak açıklanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 6.49 oranında zam yapılacağı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.49 oranında zam alma hakkı kazandı. Yapılan bu zam oranı TÜED Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç başta olmak üzere birçok emekliyi memnun etmedi ve emekliler ek zam beklediklerini ifade ettiler.

MAKAS AÇILDI

TÜED Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç yapılan % 6.49 oranındaki zamla ilgili açıklama yaptı. Kılıç, “Yapılan emekli zamları seyyanen olmadığı müddetçe, makas açıldığı için bu zamlar emekliyi tatmin etmez. Niçin etmez, bugün Türkiye genelinde asgari ücretten emekli olan kardeşlerimiz 1.100 – 1.200 alıyor ona da 6.49, bana da 6.49 zam geldi. Şimdi 5 Bin 800- 6 Bin alan emekli kardeşlerimiz var. Misal 6 bin alan 389 lira zam alıyor. 1.100 alan 71 Lira zam alıyor. O’da manava gittiği zaman, kasaba gittiği zaman sana “senin emekli maaşın şu kadar sana ucuza verelim” diyen yok. Onun için biz emekliler %99 seyyanen zam istiyoruz” dedi.

İNTİBAK YASASI

İntibak Yasası hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Kılıç, “ İntibak yasası 2000 ile 2008 arası emekli olanlar için. Çalışma var, ama meclise dahi inmedi. Meclise inerse bu çıkar. Genel merkezimiz her platformda dile getiriyor bu. Hatta en son aldığımız habere göre genel merkezimiz, Cumhurbaşkanımıza intibak yasası, ilaç katılım paylarının kalkması ve % 4 olan vergi idelerinin  % 8’ e çıkması için mektup gönderdi. Mücadele var ama netice yok. Çünkü bizim intibak yasaları 1992’ de başladı. 2013’de devreye girdi, kolay da değil bir meblağ tutuyor. Bu meblağ karşılığında sosyal güvenlik kurumunu 12 milyon emekli var, çalışanı 23 milyon. en az 50 milyona yakın çalışan olacak ki, Sosyal Güvenlik Kurumu bizim taleplerimizi karşılasın aldığımız maaşların  %50’ sinin üstünde hazine karşılıyor” dedi.

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Yorumlar

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Adige - Gölcük TÜED Şübe başkanı senin allahın varmı. Benim işverenim devlete en üst tavandan sgk primini yatırırken. Senin işverenin alt tabandanyani askari ücretten yatırıyorken sesiniz neden çıkmıyordu. Ben emekçilik yaptığım için çok iyi biliyorum. Resmi maaşların görünmesi için askari ücretler banla hesaplarına geri kalanıda elden alırlarken bilmiyorlarmıydı emekli olunca devletten alacakları maaşlarının az olacağını. ondan sonra bağırmaya çağırmaya başlanıyor sizlerde onların avukatlıklarını yapıyorsunuz. Burda en büyük hata devletindir. bir insan 25 / 30 sene bir işyerinde çalışıyor ama hepde asgari ücretle. bu emekçi kardeşimiz hiçmi zam almıyor. Neden maliyeciler ve sgk mühettişleri işyerlerine baskın yapmyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 16:54

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