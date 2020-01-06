Otomotiv sektörü yine zirvede

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14'üncü kez ihracat şampiyonu oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, OİB verilerine göre, otomotiv endüstrisinin 2019 yılının tamamında ihracatı 30,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör, geçen sene hem bugüne kadarki en yüksek ikinci ihracat rakamına hem de aylık bazda 2,55 milyar dolar dış satım ortalamasına ulaştı.

KÜRESEL TİCARET

Endüstrinin geçen yılın son ayındaki ihracatı ise yüzde 2,9 arttı. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün aralık ayı ihracatı 2,5 milyar dolar olurken, toplam ihracattaki payı da yüzde 16,5 olarak kayıtlara geçti. Açıklamada ifadelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Küresel ticarette yaşanan yavaşlamaya rağmen ihracat performansımızın dengeli devam etmesi sevindirici. 2020 yılında büyüme hedefine ulaşma doğrultusunda OİB olarak ihracat odaklı çalışmalarımızla öncü olmayı sürdüreceğiz. Özellikle yerli otomotivin Bursa'da üretilecek olması motivasyonumuzu daha da artıracak." ifadesini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ

Çelik, geçen yıl otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artışlar olduğunu, diğer ana ürün gruplarında ise düşüş görüldüğünü belirtti. Almanya'nın 4,4 milyar dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdüğünü kaydeden Çelik, "Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 23,4 milyar dolar ihracat ve yüzde 77 pay ile Türkiye ihracatı için önemini devam ettirdi." bilgisini paylaştı. Çelik, geçen yılın son ayında ise binek otomobil ihracatının yüzde 13 artmasına dikkati çekerek bu kategoride aralarında Fransa, İtalya, Almanya ve Mısır'ın da olduğu ülkelere dış satımda yüzde 83'e varan artışlar görüldüğünü kaydetti.