TESK’ten ‘beyaz eşyada vergi indirimi’ talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilyada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Aynı indirimin beyaz eşya ve tüm elektrikli ev aletlerine de yapılması lazım” dedi. Palandöken, yaptığı açıklamada, geçici vergi indirimlerinin ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

LÜKS TÜKETİM

“Mobilyadaki vergi indirimi sevindirici ama aynı indirimin beyaz eşya ve tüm elektrikli ev aletlerine de yapılması lazım. Beyaz eşya günümüzde lüks tüketim olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla beyaz eşyadan ÖTV alınmaması gerekir. Başta hibrit ve elektrikli olmak üzere araçlarda da vergi indirimi yapılmalı.”