Fatih Devlet, 14 bin hastaya evde baktı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından 2010 yılından itibaren verilmeye başlanan Evde Sağlık Hizmetleri’nin kapasitesi gün geçtikçe artıyor. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 2019 yılı itibariyle toplamda 14 bin 189 kişiye evde sağlık hizmeti sundu. Hastaneden evde sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarının görüşleri doğrultusunda Evde Sağlık Birimi’ne Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Nalbant tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Hasta ve hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alındığını dile getiren Başhekim Nalbant, “Yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının, sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılması, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin hangi düzeyde olduğunun bir göstergesi. Hastanemizde de bu görevi layıkıyla yerine getiren personellerimiz takdirin en büyüğünü hak ediyor ve hastalarımızdan gelen olumlu geri dönüşler bizleri ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu.

HER EKİPTE 3 PERSONEL

2 bin 500 kayıtlı hastası bulunan birim 3 ekiple hizmet verirken, her ekipte 1 tabip, 1 sağlık personeli, 1 şoför bulunuyor. Gerektiği takdirde psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı da ekibe dahil olabiliyor. Evde Bakım Hizmeti, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesi olarak sürdürülüyor.