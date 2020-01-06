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MHP heyeti GTO'ya gitti

MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindeki heyet Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler'i makamında ziyaret etti
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Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, MHP Kocaeli heyetini makamında ağırladı. GTO'ya gerçekleşen ziyarette MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve ilçe yöneticileri hazır bulundu. Çiler'le bir araya gelen MHP'liler Gebze üzerine istişarede bulundular. Çiler de Gebze Ticaret Odası olarak yürüttükleri çalışmaları MHP heyetine aktardı. Görüşme çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

 

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