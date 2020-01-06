Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin tercih noktası olan İlçe Kütüphanesi’ne 2 bin 800 üye kayıtlı. Kütüphanede aynı zamanda 6 bilgisayar ve 8 bine yakın kitap bulunuyor. Öğrenciler gün içinde buraya gelerek hem ödevlerini yapıyor hem de kitap okuma imkanı bulabiliyorlar. Geçtiğimiz aylarda uygulanmaya başlanan Hiper Kitap uygulaması vatandaşlardan yoğun bir ilgi görüyor. Hiper Kitap uygulamasını kullanan kitapseverler kitaplarını internet üzerinden e-kitap formatında okuyabilme imkanı buluyor.
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Gölcük’te ‘Hiper Kitap’ ilgisi
Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde bulunan Kütüphane öğrencilerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kütüphaneye kayıtlı 2800 üye bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz