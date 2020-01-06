Gölcük’te ‘Hiper Kitap’ ilgisi

Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin tercih noktası olan İlçe Kütüphanesi’ne 2 bin 800 üye kayıtlı. Kütüphanede aynı zamanda 6 bilgisayar ve 8 bine yakın kitap bulunuyor. Öğrenciler gün içinde buraya gelerek hem ödevlerini yapıyor hem de kitap okuma imkanı bulabiliyorlar. Geçtiğimiz aylarda uygulanmaya başlanan Hiper Kitap uygulaması vatandaşlardan yoğun bir ilgi görüyor. Hiper Kitap uygulamasını kullanan kitapseverler kitaplarını internet üzerinden e-kitap formatında okuyabilme imkanı buluyor.