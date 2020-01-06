Disk Emekli-Sen’den emekli zammı tepkisi

Disk Emekli Sen Körfez Şube Başkanı Ali Oral; hükümetin vermeyi planladığı emeklilerle ilgili zammı yetersiz bulduklarını belirterek; bugün saat 12.00’de İzmit Belediye İşhanı Yürüyüş Yolu'nda bu konuya tepki göstermek için basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Ali Oral, "TUİK Temmuz, Aralık Enflasyonunu yüzde 6,5 olarak açıkladı ve bu oran emeklilerin ücretlerine zam olarak yansıtılacak. TÜİK yine bizi şaşırtmadı. Ülkede 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 162 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 444 lira.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Sürekli olarak emekliyi bu oranların altında ezdiren hükümet her kriz ortamında ilk iş patronlara teşvik ve vergi indirimleri gibi yollarla destek veriyor. Şimdi de 100 küsur liralık zammı müjde olarak sunma gayretindeler. Hükümetin emeklilere yaptığı zam göstermiştir ki toplu sözleşmeli hak talebimiz çok yerinde haklı ve meşru bir taleptir. DİSK Emekli Sen olarak yurt genelinde 07.01.2020 tarihinde saat 12.00’de Tütünçiftlik Köprüsü altında basın açıklaması yapılacaktır. Emeğine, geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm emekli ve emekçi dostlarımızı basın açıklamasına bekliyoruz" dedi.