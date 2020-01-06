AKP’li Çobanoğlu'ndan adaylık açıklaması

AKP Kandıra eski belediye meclis üyesi Gökalp Çobanoğlu, ilçe başkan adaylığıyla ilgili açıklama yaptı. Şimdilik böyle bir düşüncesinin olmadığını belirten Çobanoğlu, “Gerek basında gerekse kamuoyunda şahsımın da isminin geçtiği eskiden değişik kademelerde görev olan arkadaşlarımın düşünüldüğü haberleri asılsızdır. Şahsım olarak böyle bir görev için herhangi bir talebim çalışmam ve görüşmelerim olmadı. En azından şimdilik düşünmemekteyim. Ben ve ismi geçen diğer arkadaşlar eminim ki böyle bir düşüncemiz veya talebimiz olsa çıkıp açıkça ifade ederiz” dedi.

GÖREVLER VERİLİR İSTENMEZ

Partide bu görevler verilmeden önce istişareler yapıldığını belirten Çobanoğlu, “Görüşmeler olur parti büyükleri öngörür ve süreç işler. Kaldı ki hâlihazırda mevcut bir ilçe başkanımız vardır. Görevi başındadır. Kendisi bu göreve devam etmeyeceğini ifade ederse parti yetkilileri bir karar verir. Şahsım olarak böyle bir niyet ve düşüncem yoktur. Halen 300 kişinin sorumluluğunu taşıdığım bir işletmenin idareciliğini yapmaktayım. Bu tür asılsız ve mesnetsiz haberler hem ismi geçen biz şahısları hem de mensubu olduğumuz partimizi bu kongre sürecinde yıpratmaktan öteye gidemez. Bizde görevler verilir, istenmez" dedi.