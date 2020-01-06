CHP’de ilçe kongreleri yavaş yavaş tamamlanırken, il kongresi heyecanı şimdiden başladı. Mevcut İl Başkanı Cengiz Sarıbay yeniden aday olmayacağını söylemesi üzerine gözler adaylara çevrildi. Henüz resmi olarak kimse “adayım” demedi ancak kulislerde isimler geçmeye başladı. Bu isimlerin en başındaki isim ise eski Milletvekili Hikmet Erenkaya. Kamuoyunda aday olacağı kesin gözüyle bakılan Erenkaya’nın geçtiğimiz gün Ankara’ ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi kesin aday olacağı yönündeki haberleri güçlendirdi.
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Erenkaya, Kılıçdaroğlu ile görüştü
İl başkanlığı için aday olması beklenen eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz