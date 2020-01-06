CHP’de ilçe kongreleri yavaş yavaş tamamlanırken, il kongresi heyecanı şimdiden başladı. Mevcut İl Başkanı Cengiz Sarıbay yeniden aday olmayacağını söylemesi üzerine gözler adaylara çevrildi. Henüz resmi olarak kimse “adayım” demedi ancak kulislerde isimler geçmeye başladı. Bu isimlerin en başındaki isim ise eski Milletvekili Hikmet Erenkaya. Kamuoyunda aday olacağı kesin gözüyle bakılan Erenkaya’nın geçtiğimiz gün Ankara’ ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi kesin aday olacağı yönündeki haberleri güçlendirdi.