Petrol İş Gebze’de Akdemir güven tazeledi

Geniş katılıma sahne olan kongreye Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Petrol-İş genel merkez yöneticileri, Türk-İş Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Tez-Koop-İş Sendikası Gebze Şubesi Başkanı Engin Şevket Şimşek, Türk-Metal Gebze 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Teke, Türk-Metal Sendikası Gebze-Dilovası Şube Başkanı İsmail Çiçek, sendika şube başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi katılım gösterdi.

“KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan 11. Olağan Genel Kurul’da divan başkanlığını Petrol-İş Genel Sekreteri Salih Akduman yaptı. Kongrede açıklamalarda bulunan Genel Başkan Süleyman Akyüz, “Bu şubenin kuruluşunda emeği olan bir arkadaşınız olarak size hitap etmeye çalışıyorum ve aynı heyecanı yaşıyorum. Sınıf mücadelesi, sınıf kavgası, eylemler, grevler, 1 Mayısların en iyisini yapmaya çalıştık. Seçilecek yönetimin, Petrol-İş Gebze’ye ve işçi sınıfına güzel şeyler katacağına inancım tamdır. Ben kimsenin adamı değilim, bütün Petrol-İş’in adamıyım. Petrol-İş’in tüm üyelerine hizmet etmeye çalışacağım.” dedi.

PETROL İŞ GEBZE YÖNETİM KURULU

Eyüp Akdemir (Şube Başkanı)

Şivan Kırmızıçiçek (Bşk. Yrd.)

Dönmez Aytekin (Mali Bşk. Yrd.)

Fikret Ağbaba

Orhan Kutay Haymanalı

DENETİM KURULU

Adem Yılmaz

Sedat Karadağ

Ayhan Karadağ

DİSİPLİN KURULU

Mustafa Tokul

Cihan Türker

Doğu Dede