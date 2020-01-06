MMO'da Murat Kürekçi yeniden aday

Makine Mühendisleri Odası 15. Dönem Yönetim Kurulu, demokrat mühendisler aday tanıtım toplantısı şube binasında yapıldı. 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan Makine Mühendisleri Odası 15. Dönem Şube Yönetimi seçimine mevcut başkan Murat Kürekçi tek listeyle tek aday olarak katılacağını açıkladı.

YENİ ÜYELERİNİ DE TANITTI

Aday tanıtım toplantısına MMO Şube Başkanı Murat Kürekçi’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Üyeleri ve çok sayıda danışma kurulu üyesi katıldı. Toplantıda konuşan Şube Başkanı Murat Kürekçi; “Makine Mühendisleri olarak ülkenin ve kentin nabzını tutmaya devam ediyoruz. 15. Dönem Yönetimi’nde de tekrar aday olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi duyuruyorum” dedi. Aday tanıtım toplantısında 14. Dönem çalışmalarını anlatan mevcut Başkan Murat Kürekçi, yeni yönetim kurulu üyelerini de tanıttı.

“602 ÜYEDEN 7 BİN 600 ÜYEYE ULAŞTIK”

Toplantıda tekrar aday olacağını ilan eden Kürekçi; “Burada biz “yeniden buradayız’ diye bir sloganla adaylık sürecimizi duyuruyoruz. 1954 yılında 602 üyeyle başlayan sayımız şu an 7 bin 600’e ulaştı. O günlerden bugüne makine mühendisleri odası olarak, sorunlara çözüm üretmeyi; ülkemize ve kentimize karşı bir borç bilerek yeniden buradayız diyoruz. Gelenekten geleceğe yeniden buradayız. Odamızın 7600 civarı üyesi var. 8-9 Şubat’ta yapılacak olan seçimde tüm üyelerimiz oy kullanma hakkına sahipler. Makine Mühendisleri Odası sadece makine mühendislerinden oluşmuyor. İşletme mühendisleri, mekatronik, mühendisleri gibi mühendisler de dahildir. Şubemizin yaklaşık yüzde 9 oranı da endüstri mühendislerinden oluşuyor. “ dedi.

“SEMPOZYUMLARIMIZ KENTE BÜYÜK SES GETİRDİ”

Odanın kadın üyelerinin de olduğunun altını çizen Kürekçi; “Geçmişten bugüne erkek meslektaşlarımızın yoğun olduğu bir odayız. Ancak odamızda kadın mühendislerimiz de var. Biz oda olarak birçok konu üzerinde çalışıyoruz. Kendi içerisinde mühendislik bilgisinin detaylanması sonucu birçok komisyonla beraber mesleğimizle ilişkili olan birçok sorunun da öncüsüyüz. Birçok komisyonumuzun çalışmalarıyla meslek alanımızın konumunu da belirttik. Bunların yanı sıra başka etkinlikler de yaptık. Ücretli ve ücretsiz seminerler, paneller düzenledik. Gebze Teknik Üniversitesi’nde 18-19 Ekim’de 5. Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi düzenledik. Bunun ardından endüstri sempozyumu, Endüstri 4-0 sempozyumu, Sakarya’da Bakım Sempozyumu’nu ve yakın zamanda da 8 yılın ardından yapılan Kocaeli Kent Sempozyumunu düzenledik. Burada amacımız sanayileşmeye ve Kocaeli’nin çözülmesi gereken sorunlarına katkı sunmak oldu. Bu sempozyumlarımız da Kocaeli’de büyük ses getiren, kentin hafızasında yer edinen sempozyumlar oldu” şeklinde konuştu.

“KENTİMİZİN TARİHİNE DE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Oda olarak kentin tüm sorunlarını yakinen takip ettiklerini vurgulayan Kürekçi; “Bizler Oda olarak 1 Mayıs’ları da 8 Mart’ları da es geçmedik. Sayısız birçok etkinlikte faal olduk. Kandıra Babaköy’de kurulacak olan taşocağına karşı itiraz dilekçesi de verdik. Orada çalışmalar esnasında ortaya çıkan tarihi lahitlerin koruma altına alınmasına dilekçelerle katkıda bulunduk. Böylece kentimizin tarihine de sahip çıkmış olduk. Şubemizin eksikleriyle beraber 14. Dönem Kurul’da yetiştiremediklerimizi 15. Dönem’de devam etme kararı aldık. 8 tane yeni arkadaşımız da yeni ekip içerisindedir. Bizdeki var olan anlayışı yeni dönemde de gerçekleştirmek istiyoruz. Çıtayı biraz daha yükseltmek üzere yeniden aday olduğumuzu duyuruyorum. İlkelerimiz, hedeflerimiz ve çalışma programlarımız birbirinden ayrılmaz bütünlerdir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir kez daha aday olduğumu açıklıyorum. “ ifadelerini kullandı.

MURAT KÜREKÇİ’NİN YENİ YÖNETİM KURULU:

ASİL: Murat Kürekçi, Taylan Özkan, Mehmet Ali Elma, Hüseyin Çelik, Yıldız Şahin, Sinan Yücel, Onur Öztürk

YEDEKLER: Serkan Demir, Ömer Bozkurt, Türker Selçuk, Göksel Genç, Volkan Çağlayan, Mehmet Akgündüz, Uğur Kandıra