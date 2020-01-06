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İtiraf ettikleri cinayetten serbest kaldılar

Başiskele’de 2008 yılında darp edilerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 6 ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitiren Aydın Koçarslan’ın cinayet şüphelisi olduğu öğrenilen ve işledikleri cinayeti tüm ayrıntılarına kadar itiraf eden 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele Havuzlu Bahçe mevkisinde 2008 yılında meydana gelen olayda Kanyon isimli inşaat şirketinin sahibi Aydın Koçarslan isimli tanınmış mühendis ormanlık alanda öldüresiye dövülmüş bir halde bulunmuştu. Olay sonrası kaldırıldığı hastanede 6 ay boyunca tedavi gören Koçarslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası incelemelerde bulunan polis olayın şüphelisi olarak öldürülen iş adamının yanında muhasebeci olarak çalışan Bahattin Ardahan A. (45) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde ise kanlı levye ve taş bulunmuştu. Ancak şahıs tutuksuz yargılandığı davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. 20 Nisan 2008’de yaşanan bu olay faili meçhul cinayet olarak kaldı.

Çapraz sorguda itiraf ettiler

Özel ekibin çözdüğü ilk dosyanın ardından 2008’de Başiskele İlçesinde dövülerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Aydın Koçarslan cinayetinin dosyası incelenmeye başlandı. Dosya ile ilgili çalışmaya başlayan Kocaeli polisi olayla ilgili olarak 9 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakılırken Aydın Koçarslan’ın muhasebecisi olan Bahattin Ardahan A., K.G. (39), B.A.Y. (41) ve F.G (39) isimli şüpheliler için ek gözaltı süresi alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürcülüğünde sorgulanan şüphelilerin çelişkili ifadelerinin üzerine giden polis ekipleri sayesinde K.G. B.A.Y. ve F.G isimli şüpheliler suçlarını itiraf ederken Bahattin Ardahan A. ise olayı hatırlamadığını söyledi.

“Saldırıya uğradık” diyerek birlikte hastaneye gitmişti

Alınan ifadeler doğrultusunda Bahattin Ardahan A.’nın şirketin kasasından zimmetine yüklü miktarlarda gizlice para geçirdiği, ödeme günü yaklaştığında ise Koçarslan’ın olayı incelemeye başladığı ve olayın ortaya çıkacağından korkması nedeniyle kendisini balık yeme bahanesi ile olay yerine götürdüğü, yolda tuvalet bahanesi ile araçtan indiğinde daha önceden haber verdiği diğer şüphelilerin geldiği ve araçta bulunan Aydın Koçarslan’ı araçtan indirerek öldüresiye darp ettikleri tespit edildi. Koçarslan’ın kendinden geçmesi üzerine araca bindirip ilk olay yerinden yaklaşık 500 metre aşağıda bulunan ve evlerin olduğu yere getirdikleri, burada da diğer 3 şüpheli olay yerinde gürültü çıkarıp kaçtıklarını söyledikleri ve Bahattin Ardahan A.’nın ise bağırarak saldırıya uğradıklarını söylediği ve gelen ambulans ile hastaneye gittikleri tespit edildi.

4’ü de serbest bırakıldı

Ayrıca Bahattin Ardahan A.’nın diğer şüpheliler ile birlikte olaydan bir gün önce olay yerine gelerek keşif yaptıkları da öğrenildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler Kocaeli Asayiş Şübe Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, gece geç saatlere kadar devam eden ifadelerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Bu karara ise Cumhuriyet Savcısının itiraz ettiği öğrenildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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