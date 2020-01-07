Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...

Kocaeli’de devam eden yağışların bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ön görülüyor. Kocaeli Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada ise "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kocaeli, Yalova ve Sakarya’da devam etmekte olan sağanak yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi