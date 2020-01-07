Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...

Kocaeli’de devam eden yağışların bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ön görülüyor. Kocaeli Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji’den yapılan açıklamada ise "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kocaeli, Yalova ve Sakarya’da devam etmekte olan sağanak yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz