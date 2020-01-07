Memurlar zam oranlarına isyan etti!

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam verilmesi memur toplu sözleşmesini yeniden gündeme getirdi. Yıl içinde gelen zamlara ve 2020 yılı yeniden değerleme oranına işaret eden memur konfederasyonları, toplu sözleşmenin “derhal” yenilenmesini istiyor.Hükümet ile Memur-Sen’in toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşamaması üzerine devreye giren hakem heyeti, memur ve memur emeklilerine bu yıl için sadece yüzde 4+4 zam verdi. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos dönemi enflasyonu ise yüzde 6.49 geldi.
Toplu sözleşmeye göre enflasyonun maaş zammını aşan bölümü “enflasyon farkı” olarak ödeniyor. Geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme zammı yüzde 5’ti. Bu nedenle de aradaki yaklaşık yüzde 1.5’lik fark ocaktaki yüzde 4’lük sözleşme zammına eklendi. Bu da memur ve memur emeklisine yüzde 5.5 zam anlamına geliyor. Geçen yılın enflasyonu yüzde 11.8 çıktı. Hükümetin bu yıl için başta vergiler olmak üzere kendi alacaklarına yaptığı yeniden değerleme oranı zammı da yüzde 22.5 oldu.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyon tahmini tutmayan, teklif ettiği maaş zammı oranı enflasyonu yenmeye yetmeyen bakışın faturası bordrolara yansıyor. Sorunun kalıcı çözümü için ise maaş ve ücret artışında; enflasyon tahminine değil enflasyon tahminlerinin tutmadığı gerçeğine göre hareket edilmeli, enflasyon canavarının değil toplu sözleşmenin yetkili taraflarının iradesi benimsenmeli” dedi.
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Yorumlar
(3 )
Cafer Güneş - Memurlar zam oranlarından bozulan morallerini mesai saatleri içerisinde,önlerindeki bilgisayardan okey oynayarak biraz olsun düzelttiler.
Mustafa Sabuncu - Sendika temsilcileri malumların adamı. Memuru satan sendika başkanını milletvekili yapmışlardı en son. Dananın kuyruğu referandumlarda koptu. Bu saatten sonra geçmiş olsun. O referandumlarla, Osmanlı padişahında olmayan yetkiler verildi maluma. Maaş verdiklerine dua edin. Elindeki yetkilerle sizi boğaz tokluğuna bile çalıştırır. Sıkıyorsa gıkınızı çıkarın. Yemek ücret arttırımını protesto eden üniversite öğrencilerine muktedirin polislerinin nasıl acımasızca vurduğunu gördünüz.
Adnan - HANGİ MEMUR İSYAN ETMİŞ ETMİŞSE YANDAŞ SENDİKANIN YANINDA NE İŞİ VAR BU BANA BİRİ İZAH ETSİN HEM DESTEKLE HEM İSYAN BU TEZAT NİYE
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