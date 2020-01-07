Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlarla birlikte gelen soğuk hava, vatandaşları bir hayli zorluyor. Vatandaşların dışarıda durmakta dahi zorlandığı günlerde ortaya çıkan bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Gebze'de bir esnaf, kağıt toplama arabası içinde uyuyan bir çocuğu görünce fotoğrafını çekti. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından vatandaşlar, küçük çocuğa yardım etmek için seferber olurken, çocuğu bulmaya çalışıyor. Çok sayıda vatandaş, küçük çocuğu görenlerin yetkililere haber vermesini istiyor.
Bugün 09:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:07 TSİ
Bu görüntü yürekleri dağladı!
Türkiye’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiği günlerde, yürek burkan bir fotoğraf ortaya çıktı. Gebze'de küçük bir çocuğun üşümüş halde kağıt toplama arabasında uyuyan görüntüsü sosyal medyada vatandaşları bir hayli üzdü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz