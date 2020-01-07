Bu görüntü yürekleri dağladı!

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlarla birlikte gelen soğuk hava, vatandaşları bir hayli zorluyor. Vatandaşların dışarıda durmakta dahi zorlandığı günlerde ortaya çıkan bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Gebze'de bir esnaf, kağıt toplama arabası içinde uyuyan bir çocuğu görünce fotoğrafını çekti. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından vatandaşlar, küçük çocuğa yardım etmek için seferber olurken, çocuğu bulmaya çalışıyor. Çok sayıda vatandaş, küçük çocuğu görenlerin yetkililere haber vermesini istiyor.