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Ankara'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen son dakika bilgilisine göre merkez üssü Ankara Akyurt olan 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
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Son dakika haberine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ankara'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden vatandaşlar korkularını dile getirdi. Akyurt ilçesinde meydana gelen 3.8 şiddetindeki deprem bazı ilçelerde hissedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe yol açtı

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