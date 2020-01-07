Ticaret Bakanlığı, “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar” tebliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Ticaret Bakanlığı’nın “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar” tebliğinde yapılan değişikliğe göre patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üreticiler onay için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunacak.
Bugün 09:50 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:49 TSİ
Patates ve soğanın satışına kısıtlama
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre geçen yıl Türkiye'de tanzim satış noktalarında satılan patates ve kuru soğan gibi ürünlerin bu yıl yurt dışına satışına sınırlama getirildi. Düzenleme bugün yürürlüğe girdi.
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Yorumlar
(1 )
41 - Turk halkini korumak adina yapilmis bir karar.....haberi çarpıtmayın
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