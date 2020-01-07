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İzmit'te yılın ilk meclisi bugün

İzmit Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı bugün gerçekleştirilecek
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İzmit Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 15:00’te başlayacak toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık edecek. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

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