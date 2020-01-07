İzmit Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 15:00’te başlayacak toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık edecek. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.
Bugün 10:11 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:14 TSİ
İzmit'te yılın ilk meclisi bugün
İzmit Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı bugün gerçekleştirilecek
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz