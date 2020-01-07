WhatsApp'ta paylaşılan bu linke tıklamayın

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Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir siber saldırı trendi için uyarıda bulunuyor.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması  WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde. Sputnik'in Gizchina haber portalına dayandırdığı habere göre, yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor.  Söz konusu siteye giriş yapıldıktan sonra ise siber saldırganlar, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşabiliyor.

‘Yeni Yıl Virüsü’ zararlı dosyalar içeren internet sayfalarına yönlendiren WhatsApp mesajlarıyla yayılıyor. Ancak uzmanlar aynı yöntemin pek çok özel günde de karşımıza çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

BU YIL WHATSAPP'A HANGİ YENİ ÖZELLİKLER GELECEK?

Yeni yıl ile birlikte WhatsApp’a bir dizi yeni özellik geliyor. İşte 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan platforma 2020 yılında entegre olacak özellikler...

SİLİNEN MESAJLAR

Snapchat ile hayatımıza giren silinen mesajlar bir süre sonra Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp’ta da karşımıza çıkacak. Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak. Hala geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

KARANLIK MOD

2020 yılında WhatsApp’a gelecek bir diğer özellik  karanlık mod. Android 10 ve iOS 13 ile hayatımıza giren karanlık mod pek çok uygulamaya entegre edilmiş durumda.  Bu özelliğin 2020 yılı için de WhatsApp’a da geleceği belirtiliyor. WhatsApp’ın karanlık  moduna ait görseller geçtiğimiz yıl internete sızmıştı. 

WhatsApp’a entegre edilecek bir diğer özellik ise fotoğraf araması. Bu özellik sayesinde  WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflar, Google üzerinden aranabilecek.

WhatsApp’a entegre edilecek bir başka özellik ise reklamlar olacak. 2020 yılında kullanıma girmesi beklenen güncelleme ile WhatsApp durumları arasında tıpkı Instagram’da olduğu gibi reklamlar görülecek.

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