Şehit Hakan'ın takımı Yavuzspor'un en mutlu gecesi

Derince’nin köklü takımlarından Yavuzspor Kulübü, bu sezon çok önemli bir başarıya imza atarak 1. Amatör Küme’de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Mücadele verdiği 1. Amatör Küme D Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Yavuzspor, şampiyonluk kupasını ise son oynadığı Seka Doğanspor maçının ardından aldı. Derince Suni Çim Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreni Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, KASKF Başkanı Murat Aydın ve Yavuzspor Kulübü Başkanı Volkan Elmaser’in katılımıyla gerçekleşti. Yavuzspor’a şampiyonluk kupasını takdim eden Başkan Aygün, “İlçemizi başarıyla temsil eden mavi beyazlı ekibimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.