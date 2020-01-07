İMO’ya Halil Ardıç da aday

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok’un 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den meclis üyesi adayı olması nedeniyle görevinden istifa etmişti. Yerine ise yönetim kurulu üyesi Kahraman Bulut başkanlığa getirilmişti. 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurul öncesi atanan başkan Kahraman Bulut seçilmiş başkan olmak adına aday olurken, Bulut’un karşısına ise Halil Ardıç çıktı.

Ardıç bugün yönetim kurulu üyeleri ve destekleyenler ile birlikte bugün Antikkapı Restoran’da başkan adayı olduğunu açıkladı. Ardıç adaylık açıklamasını okurken elektriklerin kesilmesinin ardından basın metnini telefon ışığı yardımıyla okudu. Ardıç yaptığı açıklamada, “2020 seçimlerine aday olduğumu, heyecan, gurur ve mutlulukla açıklıyorum. Çıktığımız bu yolda, ülkemizi, şehirlerimizi ve geleceğimizi tasarlayan ve inşa eden; bu değerli, önemli ve bir o kadar da zorlu olan görevi icra etmekte olan siz değerli' meslektaşlarımın desteklerini görmekten dolayı, mutluluk ve onur duymaktayım” dedi.

“SORGULADIK”

Ortaya çıkan eksikliklere şahitlik ettiklerini söyleyen Ardıç, “Bir inşaat mühendisi olarak, üyesi olduğumuz mesleğimizin çatı kuruluşu İMO’dan neler beklediğimizi düşündük ve sorguladık. Ortaya çıkan eksikliklere ve sorunlara gerek bizzat kendimiz şahitlik ettik. Gerekse geçtiğimiz yıllar boyunca üyelerimizle yaptığımız sohbetlerde sizlerden dinledik. Karşılaştığımız sorun ve problemlere yönelik değerlendirmelerimizi ve çözüme yönelik adımlarımızı, ilerleyen süreçte siz değerli meslektaşlarımız ile paylaşacağım. Mevcut ve geçmiş yönetimlerin, mesleğimizin ve odamızın gelişimi adına çeşitli düzeylerde çabalarını takdirle karşılıyorum” ifadelerinde bulundu.

“TALİP OLMAYA KARAR VERDİK”

“Birliğini ve beraberliğini sağlamak önemlidir” diyen Ardıç, “Halil Ardıç olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm meslektaşlarımızı bir arada gören, geçmişten gelen hiçbir grubu devamı niteliğinde olmayan bir anlayışla, inşaat mühendisi diplomasına sahip olup şehrimizde tüm üyelerimizin birliğini ve beraberliğini sağlamak hep önemli hedefimdir. Tüm bunların sonucunda, siz değerli inşaat mühendislerinin istek ve talebi ile samimi bir adım atmak ve taşın altına elimizi koymak üzere, inşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli Şubesi 2020 seçimlerinde yönetime talip olmaya karar verdik. Çıktığımız bu yolda, gerçekten mesleğimize katkı sunmak isteyen, değerli fikirlerini bizimle paylaşıp takipçisi olacak tüm üyelerimizle birlikte, başarılı olacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Değerli katkı ve desteğinizden ötürü, şimdiden hepinize teşekkürlerimi ve şükranlarım, sunarım” dedi.

HALİL ARDIÇ KİMDİR?

1975 yılında Trabzon’da doğdu. 1999 yılına Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002 yılında bu yana yapı denetim sektöründe faaliyet göstermektedir. Kartepe Yapı Denetim Şirketi’nin ortaklarından. KOTO 3. Komite Başkanı Evli 3 çocuk babası.